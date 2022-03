SREL-Affäre : U-Ausschuss geht in entscheidende Woche

LUXEMBURG - Stolpert Junckers Regierung über die SREL-Affäre? Die Antwort soll bis Donnerstag mit dem Bericht des U-Ausschusses stehen. Offen ist die Position der CSV.

Doch in einem Punkt herrscht noch Hochspannung: Trägt Premier Jean-Claude Juncker die politische Verantwortung für die zum Teil illegalen Aktionen des SREL? Während sich die Oppositionsparteien einig sind , muss die CSV über ihre Position beraten. Die Fraktion will dazu am Montagnachmittag zusammenkommen.

«Der Ball liegt bei Juncker»

«Der Ball liegt bei der CSV und Juncker», erklärte der Ausschuss-Vorsitzende Alex Bodry am Samstag in einem Interview mit RTL. «Wir brauchen jetzt Transparenz und klare Reaktion, das ist wichtig. Kommt keine Reaktion von Juncker, müssen Konsequenzen im Parlament gezogen werden», so Bodry weiter. In der kommenden Woche, am Mittwoch 10. Juli, soll das Plenum über den Abschlussbericht des Ausschusses abstimmen.