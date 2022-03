«Das perfekte Verbrechen» : U-Boot-Bauer Madsen zu lebenslanger Haft verurteilt

Das Urteil im Prozess gegen den dänischen U-Boot-Bauer Madsen steht fest.

Ein Gericht in Kopenhagen hat am Mittwoch das Urteil im Prozess gegen den dänischen Erfinder Peter Madsen gefällt. Der 47-Jährige wird mit lebenslanger Haft für den Mord an der Journalistin Kim Wall bestraft.