Atlantik: Touristen-U-Boot zu «Titanic»-Wrack wird vermisst

Ein Tauchboot, das gelegentlich Touristen zum Wrack der «Titanic» transportiert, wird im Atlantik vermisst. Derzeit werde nach dem Gefährt gesucht, teilte die Küstenwache in der US-Stadt Boston dem britischen Sender BBC am Montag mit. Demnach war zunächst nicht bekannt, ob Menschen an Bord des U-Boots vermutet werden.