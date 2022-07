Nach Vorwurf der Diskriminierung : Uber zahlt Kunden mit Behinderung Entschädigung in Millionenhöhe

Im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs zahlt der Fahrtendienstleister jetzt freiwillig Millionen an Betroffene.

Der US-Fahrdienstleister Uber zahlt zehntausenden Kunden mit Behinderung mehrere Millionen Dollar Entschädigung. Das Unternehmen stimmte in einem Rechtsstreit wegen des Vorwurfs der Diskriminierung einem entsprechenden Vergleich zu, wie das US-Justizministerium mitteilte.

Alles über 2 Minuten kostet extra

In dem Verfahren ging es um «Wartegebühren», die das Fahrtenunternehmen seit 2016 einhob, wenn der Fahrgast länger als zwei Minuten zum Einsteigen benötigte – ob behindert oder nicht. Auch dann, wenn die Behinderung im Vorfeld angekündigt wurde. Zwei Minuten sind keine lange Zeit für eine Person mit einer Behinderung, die vielleicht mit einem Rollstuhl oder einer Gehhilfe unterwegs ist, die abgebaut und im Auto verstaut werden muss, oder die blind ist und mehr Zeit braucht, um den Abholort zu erreichen.

Das US-Justizministerium sah darin eine unzulässige Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, die beim Einsteigen unter Umständen mehr Zeit brauchen und brachte den Fall vor ein Gericht in Kalifornien. Im Rahmen des nun getroffenen Vergleichs stellt Uber mehr als 65.000 Fahrgästen Gutschriften in Höhe des doppelten Betrags der verlangten Wartegebühren aus. Zudem zahlt das Unternehmen mehr als 1,7 Millionen Dollar an Fahrgäste, die sich über die Gebühren beschwert hatten.