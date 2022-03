Umbau im Investmentbanking : UBS will bis zu 2000 Stellen streichen

Die Schweizer Großbank will ihr Investmentbanking deutlich umbauen. Bis Ende 2016 werden 2000 Stellen in diesem Bereich gestrichen.

Die Schweizer Großbank UBS will ihr Investmentbanking deutlich abspecken. Geplant sei eine Sparte, die weniger komplex und weniger risikoorientiert sein soll, teilte die UBS am Donnerstagabend bei einem Investorentag in New York mit. Stattdessen will die Bank künftig ihre Vermögensverwaltung stärker in den Fokus rücken.