Staatsbürgerschaft : Über 10.000 Neu-Luxemburger zählt das Land

Auf eigenen Wunsch

4273 Personen (40 Prozent) erhielten sie durch eine Wiedereinbürgerung auf der Grundlage des geänderten Gesetzes vom 8. März 2017. Das Gesetz ermöglicht es insbesondere Einzelpersonen, Luxemburger zu werden, wenn sie nachweisen können, dass sie in direkter Linie von einem Vorfahren abstammen, der im Jahr 1900 die luxemburgische Staatsangehörigkeit besaß.

Lediglich 1033 Personen erhielten die luxemburgische Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung, d. h. auf eigenen Wunsch. Dazu müssen sie seit mindestens fünf Jahren in Luxemburg ansässig sein, in einem Test nachweisen, dass sie ein Minimum an Luxemburgisch beherrschen und den Kurs «Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg» (Zusammen leben im Großherzogtum Luxemburg) absolviert haben, oder eine Prüfung zu diesem Thema ablegen.