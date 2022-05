Europa-League-Finale : Über 100.000 Frankfurt-Fans wollen nach Sevilla

Eintracht Frankfurt hat für das Europa-League-Finale in Sevilla ein Ticket-Kontingent von 10.000 Karten. In den vergangenen zwei Tagen errreichten den Club allerdings mehr als das Zehnfache an Anfragen.

Das 1:1-Unentschieden gegen Mönchengladbach am Samstag in der Liga war für die Fans wohl nur zweitrangig. Sie blicken schon voller Sehnsucht auf das Finale in Sevilla gegen die Glasgow Rangers. Arne Dedert/dpa

Die Fußballfans von Eintracht Frankfurt haben riesiges Interesse an Tickets für das Europa-League-Endspiel in Sevilla. Man habe «weit über 100.000 Anfragen» und damit mehr als das Zehnfache vom eigentlichen Kontingent von 10.000 Karten erhalten, hieß es von den Hessen mit Blick auf das Spiel gegen die Glasgow Rangers am 18. Mai. «Wir haben mit einer sehr großen Anfragewelle gerechnet, doch dieses Interesse innerhalb von 48 Stunden ist schlicht gigantisch und hat unsere Vorstellungen bei Weitem übertroffen», sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Man wisse, dass es viele Enttäuschte geben wird, räumte er ein. «Ich versichere, dass wir uns um jedes Ticket, an das wir auf offiziellem Wege kommen, bemühen, um möglichst vielen Fans die Möglichkeit geben können, in Sevilla dabei zu sein», versprach Hellmann.

Public Viewing im eigenen Stadion wohl bald ausverkauft

Die Hessen rechnen damit, dass auch das eigene Stadion beim Public Viewing ausverkauft sein wird. Selbst für dieses Event, bei dem das Spiel nicht live vor Ort verfolgt werden kann, hat der Handel auf dem Schwarzmarkt bereits Fahrt aufgenommen. So wurden die offiziell für zehn Euro verkauften Tickets auf dem Zweitmarkt bereits für über 100 Euro angeboten.

Frankfurt hatte bereits im Viertelfinale gegen Barcelona im Camp Nou auf 30.000 Eintracht-Untertstützer zählen können – obwohl es für die Gäste-Fans in Barcelona nur ein Kontingent von 5000 Tickets gab. Viele Eintracht-Fans sicherten sich Karten über andere Wege.