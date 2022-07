Kopfverletzungen: Über 100 ehemalige Rugby-Profis klagen wegen Spätfolgen des Sports

Demenz bis Enzephalopathie : Über 100 Ex-Rugby-Profis klagen wegen Spätfolgen des Sports

Der Rugby-Weltverband und die nationalen Verbände Englands und Wales werden laut Medienberichten von mehr als 100 ehemaligen Spielern verklagt. Die früheren Profis werfen den Verbänden vor, sie nicht genügend vor bleibenden Schäden durch Gehirnerschütterungen während ihrer Laufbahn geschützt zu haben, wie die Nachrichtenagenturen AP und PA am Montag berichteten. Zu den Klägern zählen auch ehemalige Nationalspieler. Einige von ihnen leiden unter anderen an früh einsetzender Demenz, Epilepsie, Parkinson und an CTE, der chronisch traumatischen Enzephalopathie, bei der Hirnzellen degenerieren.