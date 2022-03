1027 Festnahmen : Über 1000 Mafiosi in ganz Europa verhaftet

20.000 Polizisten aus 34 Staaten haben für den größten Schlag von Europol gegen das organisierte Verbrechen gesorgt. Über 1000 Verdächtige wurden festgenommen.

In der größten jemals gestarteten Aktion gegen das organisierte Verbrechen in Europa sind mehr als tausend Menschen festgenommen worden. Zugleich seien mindestens 30 Kinder aus den Händen von Kinderhändlern gerettet worden, teilte die europäische Polizeibehörde Europol am Mittwoch in Den Haag mit. Knapp 600 Kilogramm Kokain, 200 Kilogramm Heroin, 1,3 Tonnen Cannabis, eine Millionen Euro in bar sowie 13 Luxuskarossen seien beschlagnahmt worden.