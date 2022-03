Buzz des Tages : Über 40 Gäste prügeln sich ums letzte Steak

Ein Streit um das letzte Steak endete im US-Bundesstaat Pennsylvania mit einer handfesten Schlägerei. Es flogen die Fäuste und die Restaurantmöbel.

Dass ein knurrender Magen die Gemüter erhitzen kann, ist wohl vielen von uns wohlbekannt. Doch dass der Streit ums Essen derartig eskaliert, wie jetzt in einem Restaurant im US-Bundesstaat Pennsylvania, lässt den meisten wohl die Kinnlade offen stehen. Am Freitagabend kam es im Steakrestaurant Golden Corral in der Stadt Bensalem zu massiven Auseinandersetzungen zwischen dutzenden Lokalbesuchern. Stühle und sogar Tische wurden durch den Speisesaal geworfen. Und das offenbar alles nur, weil dem «All you can eat»-Buffet die Steaks ausgingen.