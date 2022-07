Folgen des Abtreibungs-Entscheids : Über 40 Krankenhäuser bieten keine Abtreibungen mehr an – oder sind ganz zu

Vor einem Monat hat der Oberste Gerichtshof in den USA eine umstrittene Entscheidung im Abtreibungsrecht getroffen. Seither haben zahlreiche Spitäler bereits ganz geschlossen oder mussten umsatteln.

Noch immer gehen die Menschen als Reaktion auf den Entscheid des Obersten Gerichtshofs auf die Straße – wie hier in Atlanta, Georgia. (23. Juli 2022)

Seit der umstrittenen Entscheidung des Obersten US-Gerichts zum Abtreibungsrecht haben mindestens 43 US-Krankenhäuser Schwangerschaftsabbrüche eingestellt. In dem Monat seit dem historischen Urteil vom 24. Juni hätten elf Bundesstaaten Abtreibungen entweder ganz oder nach der sechsten Schwangerschaftswoche verboten, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Guttmacher Instituts.