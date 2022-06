Texas : Über 40 tote Migranten in Lastwagen gefunden

Ein Lastwagen wird in Texas für viele mutmaßliche Migranten zu einer Todesfalle. Beobachter sprechen von einer der schlimmsten Tragödien rund um versuchte Grenzüberquerungen in die USA.

Getty Images via AFP

In einem Lastwagen im Großraum der texanischen Stadt San Antonio sind die Leichen von 46 mutmaßlichen Migranten entdeckt worden. 16 Menschen seien aus dem Wageninneren geholt und mit Verdacht auf Hitzschlag in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Die Polizei vermute hinter der Tragödie einen fehlgeschlagenen Versuch, Migranten in die USA zu schmuggeln, hieß es aus Behördenkreisen.