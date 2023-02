Prozess beendet : Über 80-Jähriger schmuggelte wohl tonnenweise Tabak aus Luxemburg

Ein 85-jähriger Deutscher wurde in Colmar zu einer Geldstrafe von fast 345.000 Euro verurteilt, weil er im Jahr 2020 illegal Hunderte Kilogramm Tabak transportiert hatte und laut Zollbehörden möglicherweise in einen größeren Schmuggel verwickelt war. Der Mann, der in Weil-am-Rhein (Südwestdeutschland) wohnt, war im September 2020 in Sainte-Croix-en-Plaine (Haut-Rhin, Ostfrankreich) mit 776 Kilogramm Drehtabak in seinem Lieferwagen aufgegriffen worden, den er außerhalb der legalen Kanäle in Luxemburg erworben hatte.