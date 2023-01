Ukraine-Krieg: Über die gefährlichen Verbindungen der Wagner-Gruppe und Spacety Luxembourg

Die Nachricht schlug am Freitagmorgen wie eine Bombe ein: Die luxemburgische Tochtergesellschaft eines chinesischen Weltraumforschungsinstituts wird vom US-Finanzministerium beschuldigt, an der Lieferung von Satellitenbildern an die Wagner-Gruppe in der Ukraine beteiligt gewesen zu sein. Die von dem Oligarchen Jewgeni Prigoschin geführte Miliz, die in mehreren Kriegsgebieten auf der ganzen Welt (Mali, Syrien, Zentralafrikanische Republik) aktiv gewesen sein soll, tritt aus dem Schatten, während die Taten ihrer Söldner für Angst und Schrecken sorgen.