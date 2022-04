Europa League : Über London nach Sevilla – Eintracht will Weichen für Finale stellen

Eintracht Frankfurt gegen West Ham United - dieses Duell gab es schon einmal in Europa. 1976 setzten sich die Engländer im Halbfinale des längst abgeschafften Europacups der Pokalsieger durch. Nun sinnen die Hessen auf Revanche. Es lockt das Finale in Sevilla.

Für Trainer Oliver Glasner ist das Halbfinale in der Europa League gegen West Ham United das bislang herausragendste Erlebnis in seiner Karriere - und auch bei den Profis von Eintracht Frankfurt hat längst das große Kribbeln eingesetzt. «Die größte Motivation ist es, dass wir im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs stehen. Das ist etwas Außergewöhnliches für einen Trainer, für einen Spieler, für einen Verein. Wir spüren diese Besonderheit», sagte Glasner vor dem ersten Duell mit dem Tabellensiebten der englischen Premier League an diesem Donnerstag (21 Uhr) in London.