Luxemburg: Überfall auf Bus in der Hauptstadt – Ein Verdächtiger auf der Flucht

Am gestrigen Dienstag gegen 16.20 Uhr kam es in einem Bus an einer hauptstädtischen Haltestelle in der Route de Longwy zu einem versuchten Raubüberfall, wie die Police Grand-Ducale am Mittwochmittag mitteilt. Demnach haben die Beamten eine verletzte Person bei ihrer Ankunft angetroffen. Diese musste für eine ärtzliche Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.