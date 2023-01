Luxemburg : Überfall auf Geschäftslokal – Die Sicherheit im Bahnhofsviertel bleibt ein Problem

LUXEMBURG – Ein Ladenbesitzer im Bahnhofsviertel der Hauptstadt ist in der Nacht auf Montag Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die mangelnde Sicherheit in der Gegend ist seit Längerem ein bekanntes Problem.

In dieses Geschäft in der Avenue de la Liberté wurde in der Nacht eingebrochen.

Für Jeremy Buchet war es ein Schock, als er am Montagmorgen seine Geschäftslokale im Bahnhofsviertel aufsuchte und feststellen musste, dass eines davon überfallen worden ist . Jeremy betreibt seit sieben Jahren in der Avenue de la Liberté ein Café und direkt daneben einen Friseursalon. Die Tür aus verstärktem Glas des Lokals lag aus den Angeln gerissen auf dem Boden. «Es ist mitten in der Nacht passiert. Die Diebe haben einen großen Stein gegen die Eingangstür geworfen», berichtet der Ladenbesitzer aufgeregt und ist dennoch erleichtert, dass bei dem Überfall niemand verletzt wurde.

«Die Situation im Bahnhofsviertel verschlechtert sich immer mehr», erzählt Jeremy. Das Schockierende sei, dass der Überfall in einer sehr belebten Gegend stattgefunden hat. Dort sei immer was los und dennoch ließen sich die Täter nicht abhalten. Leider ist der Vorfall für den Ladenbesitzer nicht überraschend. «Auch im Schönheitssalon gegenüber, hatten wir schon öfter Einbruchsversuche, sogar mitten am Tag. Manchmal kommen Drogensüchtige in den Laden, um zu sehen, was sie mitnehmen können.» Es habe auch schon Versuche mit Schraubenziehern oder einem Brecheisen gegeben.