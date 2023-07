Sulawesi: Überfüllte Fähre sinkt vor indonesischer Insel – viele Tote

Vor der indonesischen Insel Sulawesi hat sich ein folgenreiches Schiffsunglück ereignet. Eine Fähre sei vor der Küste gesunken, teilten die indonesischen Behörden am Montag mit. Mindestens 15 Menschen kamen demnach ums Leben. Rettungskräfte suchten nach 19 weiteren Fahrgästen, die in der rauen See vermisst wurden. Sechs Menschen seien gerettet worden, teilte der Leiter der Such- und Rettungsagentur von Buton, Muhammed Arafah, mit.

Indonesien ist ein Archipel mit mehr als 17.000 Inseln, Fähren sind ein gängiges Transportmittel. Aufgrund laxer Sicherheitsstandards kommt es häufig zu Unfällen. Im Jahr 2018 sank eine überfüllte Fähre mit rund 200 Menschen an Bord in einem See in der Provinz Nordsumatra, wobei 167 Menschen ums Leben kamen. Bei einer der schlimmsten Katastrophen in der Geschichte des Landes sank im Februar 1999 ein überfülltes Passagierschiff mit 332 Menschen an Bord. Nur 20 überlebten.