Grenzpendler: Überfüllte Züge nach Luxemburg lassen Polizei anrücken

Die Züge nach Metz sind in der Hauptverkehrszeit in Luxemburg regelmäßig überfüllt. (Archivfoto)

Streiks, technische Störungen und überfüllte Züge: Die Probleme der Grenzpendler auf der Strecke Luxemburg-Metz erreichten am Montag in der Hauptstadt ihren Höhepunkt, als luxemburgische Polizisten in der Rushhour im Einsatz waren. Laut mehreren Zeugenaussagen, die von der Website Actu weitergegeben wurden, griffen die Beamten ein, um den Ein- und Ausstieg von Reisenden in überfüllten Zügen zu regeln. Diese Maßnahme wurde von den verärgerten Fahrgästen nicht gerade geschätzt.