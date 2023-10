Übergangshaushalt: Borrell setzt auf fortdauernde Hilfe der USA für die Ukraine

«Wir glauben, dass das nicht das letzte Wort ist», kommentierte Borrell in Kiew die Entscheidung in Washington, einen Übergangshaushalt ohne Geld für die Ukraine zu beschließen. Dies sei tief zu bedauern, sagte Borrell am Sonntag. «Ich habe die Hoffnung, dass dies nicht die endgültige Entscheidung ist und dass die USA die Ukraine weiter unterstützen.» Der US-Kongress hatte in letzter Minute mit einem Kompromiss eine Haushaltssperre abgewendet – um den Preis, dass die Hilfe für die Ukraine darin nicht festgeschrieben ist.