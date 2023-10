Übergangslösung: Regierung verteidigt Entscheidung über Asylbewerber

Der Luxemburger Flüchtlingsrat äußert sich in einer Pressemitteilung vom Dienstagnachmittag empört über die Situation alleinreisender Asylsuchender im Großherzogtum. Diese sehen sich nämlich gezwungen, unter der Brücke zu schlafen. Der Immigrations- und Asylminister Jean Asselborn (LSAP) ist sich des Problems bewusst und versucht, seine Entscheidung zu erklären.

Diese sei eine Konsequenz der erschöpften Aufnahmekapazitäten, der allgemeinen Wohnungskrise, aber auch des «konstanten Flüchtlingszustroms in den vergangenen Jahren». Angesichts dessen hatte Luxemburg beschlossen, Frauen, Kindern und Familien sowie schutzbedürftigen Personen absolute Priorität einzuräumen. «Es ist undenkbar, alleinreisenden Männern Vorrang einzuräumen, die bereits eine Unterkunftsmöglichkeit in einem anderen Mitgliedstaat haben», so Asselborn.