Luxemburg : Überholender Lkw zwingt Autofahrerin zum Ausweichen – Kollision mit Baum

BONDORF/RIESENHOF – Auf der N23 ist am Freitag eine Frau von der Straße in eine Wiese gefahren. Grund war laut Polizei ein entgegenkommendes Fahrzeug, das anschließend Fahrerflucht beging.

Nach einem Verkehrsunfall vergangenen Freitag sucht die Police Grand-Ducale nach Zeugen. Wie sie am Montag mitteilt, sei eine Frau auf der N23, aus Riesenhof kommend Richtung Bondorf, in eine Wiese und gegen einen Baum gefahren. Nach Polizeiangaben soll ihr ein kleiner weißer Lkw auf ihrer Spur entgegengekommen sein, der am überholen war, es aber nicht mehr rechtzeitig auf seine eigene Spur geschafft hat.