Nach tödlichem Unfall in Neudorf: Überholverbot und Tempo 30 – welche Maßnahmen können uns vor schweren Unfällen schützen?

LUXEMBURG – Nach dem tragischen Unfall in der Landeshauptstadt, der drei Tote und mehrere Verletzte gefordert hat, diskutieren die Behörden über mögliche Präventionsmaßnahme zum Schutz von Passanten in Ballungsgebieten.

Die Busse im Großherzogtum sind meist gezwungen auf der Straße zu halten. Vincent Lescaut

Am vergangenen Montag sind drei Menschen ums Leben gekommen, nachdem es laut Polizeiangaben an einer Neudorfer Bushaltestelle infolge eines missglückten Überholmanövers zu einem verehrenden Unfall gekommen ist. Der folgenschwere Vorfall wirft Fragen über die Sicherheit für Passanten an den Busstationen des Landes auf. Sowohl das Ministerium für Mobilität als auch die großherzogliche Straßenbaubehörde (Ponts et Chaussées) stellen klar, dass die Stelle «nicht als unfallträchtig gilt».

Auch die Tatsache, dass der Bus auf der Fahrbahn und nicht am Straßenrand halten muss, sei kein Faktor für ein erhöhtes Unfallrisiko, wie Hendrik Kühne, Generalsekretär des luxemburgischen Busunternehmerverbands (FLEAA) erklärt. Zwar verfüge dieser über keine konkreten Zahlen, doch es gebe auch keine Anhaltspunkte dafür, dass es in den vergangenen Jahren an solchen Bushaltestellen mehr Vorfälle oder Unfälle dieser Art gab.

Der Minister für Mobilität, François Bausch (Déi Gréng), erklärte indes gegenüber RTL, dass «ein auf der Straße haltender Bus mehr Sicherheit für mögliche Fahrgäste bietet, die die Straße überqueren». Angesichts des verhängnisvollen Unfalls Anfang dieser Woche, plädiert Paul Hammelmann, Präsident der Sécurité Routière, für «ein absolutes Verbot, unter allen Umständen an einem haltenden Bus vorbeizufahren», wie es in den Vereinigten Staaten bereits für Schulbusse gilt. Gleichzeitig hält er eine allgemeine Einführung eines Tempolimits von 30 Stundenkilometern in Ballungsräumen für notwendig, um Unfalle dieser Art zu vermeiden. Innerhalb eines Jahrzehnts (2012-2021) forderten gemäß Statec-Analysen ein Prozent der 1473 Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Landeshauptstadt mindestens einen Todesfall, was etwa 15 Unfällen gleichkommt.