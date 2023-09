Überlastete Zentren: Luxemburg wird keine Lampedusa-Migranten aufnehmen

Tausende Migranten sind in der vergangenen Woche in Italien angekommen. AFP

In der vergangenen Woche hatten mehrere Tausend Bootsmigranten Lampedusa erreicht – das Erstaufnahmelager war zeitweise maßlos überfüllt. Das Luxemburger Außenministerium hat auf L'essentiel-Anfrage bekannt gegeben, dass die Aufnahme von Migranten ohne das Großherzogtum stattfinden werde. «Unsere Kapazitäten haben sich seit 2015 verdreifacht, was regelmäßige Solidarität mit Italien oder auch Griechenland ermöglichte», erklärt Außenminister Jean Asselborn (LSAP). Trotzdem seien die Aufnahmezentren überlastet.

Bis Ende August sind in Luxemburg 1499 Anträge auf internationalen Schutz gestellt worden, mehr als doppelt so viel wie vor zwei Jahren. Laut der Vereinigung zur Unterstützung von immigrierten Arbeitnehmern (Asti) hat die Auslastung der Aufnahmezentren im vergangenen Jahr bei 95 Prozent und zu Beginn des Sommers bei rund 80 Prozent gelegen. Nach Ministeriumsangaben sind diese Zahlen mit Vorsicht zu betrachten. «Es mag in einigen Zimmern unbelegte Betten geben, doch wir setzen keine Einzelperson mit einer Familie zusammen», heißt es.

«Luxemburg sollte weiterhin Zuflucht gewähren.» Sérgio Ferreira, Asti-Pressesprecher

Die Asti beurteilt diese Entscheidung als bedauerlich. Der Pressesprecher, Sérgio Ferreira, hatte sich am Montag noch zuversichtlich geäußert, dass Luxemburg, «auch in schwierigen Lagen mitziehen» würde. Eine Solidarität mit variabler Ausrichtung dürfe es nicht geben, sagt er nun. «Ungeachtet der angeführten Gründe sollte Luxemburg weiterhin Zuflucht gewähren», so Sérgio Ferreira. Der Herausforderung auf europäischer Ebene und der «nicht funktionierenden Verteilungsmechanismen» sei er sich dennoch bewusst. Daher fordert er eine Überarbeitung der Vorschriften, aber auch strukturelle Veränderungen in Luxemburg.