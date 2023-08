Findel: Übernimmt Cargolux das Frachtgeschäft von LuxairCargo?

Der Verwaltungsrat der Fluggesellschaft Luxair hat Ende Mai beschlossen, das Luftfrachtgeschäft im Cargocenter am Flughafen Findel aufzugeben. Diese Entscheidung wird dadurch untermauert, dass Luxair nicht an der öffentlichen Ausschreibung zur Gewährleistung der Frachtabfertigung zwischen 2024 und 2031 teilgenommen hat, wie reporter.lu berichtet. Demnach sei Cargolux am besten geeignet, eine der beiden Bodenabfertigungslizenzen von LuxairCargo zu übernehmen.