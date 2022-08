In Cincinnati : Überraschende Niederlage für Rafael Nadal bei seinem Comeback

Der 22-fache Grand-Slam-Sieger muss sich in Cincinnati dem Kroaten Borna Coric in drei Sätzen geschlagen geben. Der Spanier benötigt noch Training bis zum Start des US Open.

1 / 3 Rafael Nadal ist in Cincinnati bereits in der zweiten Runde gescheitert. AFP Er verlor gegen den Kroaten Borna Coric in drei Sätzen. USA TODAY Sports Er sei nicht bereit genug gewesen, um das Spiel zu gewinnen, so Nadal. USA TODAY Sports

Der spanische Tennis-Star Rafael Nadal hat bei seinem Comeback nach einer Bauchmuskelverletzung eine überraschende Niederlage kassiert. Der 36-jährige Spanier unterlag beim ATP-Masters-1000-Turnier von Cincinnati in der zweiten Runde dem Kroaten Borna Coric 6:7, 6:4, 3:6. Der 22-malige Grand-Slam-Sieger hatte seit Anfang Juli kein Match mehr bestritten, damals musste er verletzt auf sein Wimbledon-Halbfinale gegen den Australier Nick Kyrgios verzichten.

Damit hinterließ Nadal gut anderthalb Wochen vor Beginn des US Open, das am 29. August in New York startet, keinen guten Eindruck. Allerdings waren dem Spanier beim Aufschlag zumindest keine physischen Probleme anzumerken. Die Bewegung beim eigenen Service hatte ihm beim Rasen-Klassiker in London starke Schmerzen bereitet.

«Es ist eine schwierige Verletzung»

«Ich muss in den Grand-Slam-Modus kommen», sagte Nadal mit Blick auf das US Open. «Ich brauche Training, ich muss besser retournieren. Ich brauche noch Tage.» Er sei nicht bereit genug gewesen, um das Spiel zu gewinnen. In der ersten Runde des Hartplatzturniers hatte er als an Nummer zwei gesetzter Spieler ein Freilos gehabt.

«Das Wichtigste ist, gesund zu bleiben. Es ist eine schwierige Verletzung. Ich muss es Schritt-für-Schritt angehen», sagte Nadal. Er hatte vor seinem Verzicht auf das Wimbledon-Halbfinale dieses Jahr bereits das Australian Open und French Open gewonnen.