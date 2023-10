Überraschung: «Extrem respektlose Behandlung» – Ski-Star (23) beendet Karriere

In der vergangen Saison gewann Lucas Braathen die kleine Kristallkugel im Slalom.

Lucas Braathen hört als Skirennfahrer auf. Dies gab er am Freitag bekannt.

Kurz vor dem Ski-Weltcupstart in Sölden der Knall. Der Norweger Lucas Braathen verkündete aus dem Nichts seinen Rücktritt. «Ich trete zurück», verkündete der 23-Jährige am Freitag auf einer Pressekonferenz. Ein Paukenschlag, zählte der Norweger doch zu den aufsteigenden Stars im Ski-Weltcup. In der vergangen Saison gewann er die kleine Kristallkugel im Slalom.