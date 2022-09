ATP-Turnier: Überraschung in Metz – Wawrinka schlägt Weltnummer vier Medwedew

Was für ein toller Sieg für Stan Wawrinka (ATP 284) in Metz! Beim Moselle Cup, einem 250er-Turnier, schlägt Wawrinka in der zweiten Runde Daniil Medwedew (ATP 4) aus Russland. Der Russe war im Februar noch die Weltnummer eins, mittlerweile ist er auf Platz vier gelistet. Den ersten Satz konnte Waadtländer nach einem Break mit 6:4 für sich entscheiden. Medwedew musste für seinen Satzgewinn mehr leisten.

In der nächsten Runde trifft der Schweizer auf Mikael Ymer (ATP 100). Der Schwede liegt in der Weltrangliste über 180 Positionen vor Wawrinka auf Rang 100. Ymer setzte sich in der ersten Runde gegen den Franzosen Grégoire Barrère (ATP 167) in zwei Sätzen durch.