Grenzpendler: Überschreitest Du die Homeoffice-«Freigrenze»?

Grenzgänger müssen sich mit begrenzten Tagen Homeoffice pro Jahr begnügen, die sie nicht in ihrem Wohnsitzland versteuern müssen.

In Frankreich und Belgien sind es 34, in Deutschland 19 Tage, bis zu denen nicht anteilig im Wohnsitzland versteuert werden muss. L'essentiel möchte nun von Dir wissen, ob Du Dich an die steuerlich unbedenkliche Grenze hältst oder nicht?