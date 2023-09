Nach Taifun: Rekordregen legt Hongkong lahm

Rekordniederschläge haben in Hongkong zu Überschwemmungen geführt. Videos auf Online-Medien zeigen deren Ausmaß.

Wenige Tage nachdem Hongkong knapp den Auswirkungen eines Taifuns entgangen war, haben in der Nacht zum Freitag heftige Regenfälle zu massiven Überschwemmungen in der chinesischen Sonderverwaltungszone geführt. Nach Behördenangaben lösten Rekordniederschläge in etlichen Stadtteilen Überschwemmungen aus und brachten den Verkehr zum Erliegen.

Feuerwehrkräfte mussten demnach mehrfach zu Rettungseinsätzen ausrücken. Verletzt wurde aber bislang niemand. Die Bevölkerung wurde angewiesen, sich an sicheren Orten aufzuhalten.

Nach Angaben des Hongkonger Wetteramts gingen Niederschläge von mehr als 70 Millimetern pro Stunde nieder. Die Beobachtungsstelle gab am Donnerstag um 23.05 Uhr (Ortszeit, 17.05 Uhr MESZ) die höchste Alarmstufe aus. Eine Besserung der Wetterlage sei vorerst nicht in Sicht, hieß es.

Einwohner in der Nähe von Flüssen rief der Wetterdienst dazu auf, «auf die Wetterbedingungen zu achten» und im Falle einer Überflutung ihrer Häuser «eine Evakuierung in Erwägung zu ziehen». Denn starker Regen werde «zu Sturzfluten führen».

Die Bahngesellschaft Mass Transit Railway kündigte an, den Betrieb auf einer ihrer Linien teilweise einzustellen, nachdem eine Station im Stadtteil Wong Tai Sin überflutet worden war. Auch einige weitere Bahnhöfe waren demnach von den Überschwemmungen betroffen. In den Online-Netzwerken wurden Bilder von einem Zug verbreitet, der an einem überfluteten Bahnsteig weiterfuhr.

Im Norden Hongkongs weitere Überschwemmungen erwartet

Auch aus der nahe gelegenen Millionenstadt Shenzhen in China wurden heftige Regenfälle gemeldet. Nach Angaben der Behörden in Hongkong bereitet sich Shenzhen darauf vor, Wasser aus seinen Stauseen abzulassen – was zu weiteren Überschwemmungen im Norden Hongkongs führen könnte.

Am Samstag war der Taifun «Saola» im Süden Chinas auf Land getroffen. Auch in Hongkong war «Saola» mit großer Sorge erwartet worden. Bevor er die Metropole erreichte, schwächte sich der «Super-Taifun» allerdings ab, und die Schäden fielen geringer aus als befürchtet.