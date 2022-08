Luxemburg: Überwachungskamera auf dem Kirchberg filmte Hoteleingang

In seiner am heutigen Dienstag veröffentlichten Antwort erklärt Innenminister Henri Kox (Déi Gréng), dass es sich um eine «Vogelperspektiv-Kamera» handele, in deren Fokus die öffentliche Straße stehe. Neben der Polizei habe auch das Kongresszentrum selbst Zugriff auf die Bilder, weil dieses als Hausherr verpflichtet sei, für die «Sicherheit der Nutzer sowie die Vermeidung von Unfällen» Sorge zu tragen.