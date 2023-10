Übungscamps: Hamas trainierte den Anschlag jahrelang vor den Augen Israels

An mindestens sechs Trainingslagern wurde in Gaza der Angriff auf Israel trainiert, mitunter keine zwei Kilometer von der Grenze zwischen Gaza und Israel entfernt. Satellitenbilder der letzten zwei Jahre zeigen Trainingsstandorte auch im Zentrum sowie im Süden des Gazastreifens. Bei einigen Camps wurde demnach umliegendes Ackerland als Übungsgelände genutzt. In den letzten Monaten nahmen die Aktivitäten in den Lagern der Hamas und den ihr angeschlossenen Organisationen demnach zu.