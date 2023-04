Nagelsmann-Spruch: Uefa-Mitarbeiter macht sich über Bayern lustig – gefeuert

«Einen Schlag in die Magengrube» nannte Ur-Bayer Thomas Müller das 0:3 bei Manchester City im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Bei den Bayern scheint nach dem Aus im DFB-Pokal gegen Freiburg der nächste Titeltraum geplatzt.

Für genau diese Titel wurde allerdings Coach Thomas Tuchel geholt. Der Trainer überraschte nach der Abfuhr in Manchester mit seiner Einschätzung der Lage: «Ich habe mich schockverliebt in mein Team. Mit der Leistung bin ich hochzufrieden.» Bayern-Boss Oliver Kahn versuchte zu beruhigen. «Tuchel macht das super.» Allerdings: Sein Vorgänger Julian Nagelsmann hatte alle acht Champions-League-Partien in dieser Saison gewonnen und nur zwei Gegentore kassiert. Tuchel fing im Schlager bei Man City gleich drei Treffer.