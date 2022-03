Reaktion auf Ukraine-Einmarsch : Uefa wirft Spartak Moskau aus der Europa League

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll die Uefa den russischen Club Spartak Moskau aus der Europa League ausschließen. Achtelfinale-Gegner Leipzig käme zu einem Freilos.

«Wir stehen weiterhin in einem engen Austausch mit den Verbänden und haben vollstes Vertrauen in die Uefa und ihre Entscheidung. Wir gehen davon aus, dass die Spiele abgesagt werden», sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff auf dpa-Anfrage.

Nach den entsprechenden Uefa-Regularien würde RB dann kampflos in den Viertelfinale einziehen. Die Uefa bestätigte eine bevorstehende Absage am Montag nicht. Eine Entscheidung durch das Exekutivkomitee sei noch nicht gefallen, hieß es auf dpa-Anfrage. Das Hinspiel in Leipzig wäre auf den 10. März angesetzt gewesen, das Rückspiel in Moskau eine Woche später.