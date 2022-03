Unternehmervereinigung : UEL plädiert für Wirtschaft ohne Index

LUXEMBURG - Der Standort Luxemburg verliert weiter an Wettbewerbsfähigkeit. Die Unternehmervereinigung UEL weiß, wie die Wirtschaft zu retten ist.

Die erste Sorge der Unternehmer ist der Arbeitsmarkt. So rechnete Wurth vor, dass die Luxemburger Wirtschaft zwar Arbeitsplätze schaffe, doch die Anzahl der Arbeitslosen gewaltig steige. So nahm die Zahl der Beschäftigten zwischen 2007 und 2012 um 14 Prozent zu, während die Zahl der Arbeitslosen in diesen Jahren explodierte. Waren vor fünf Jahren noch 9‘057 Menschen ohne Arbeit, betrug deren Zahl im vergangenen Jahr bereits 14‘975. Die Arbeitslosenquote stieg im März im Großherzogtum auf 6,6 Prozent, was einen absoluten Rekord darstellt.