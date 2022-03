Pakistan : Ufo zwei Stunden lang über Großstadt beobachtet

Im Januar machte Arslan Warraich ein ungewöhnliche Entdeckung am Himmel über Islamabad: ein mysteriöses Flugobjekt in Dreiecksform.

UFO-Jägern schlägt das Herz höher: Ganze zwei Stunden lang beobachtete Arslan Warraich am 25. Januar 2022 ein mysteriöses Flugobjekt am Himmel über der Hauptstadt Pakistans. «Ich weiß immer noch nicht, was es war», so der 33-jährige Geschäftsmann aus Birmingham. Doch eine Drohne sei es definitiv keine gewesen, so der erfahrene Drohnen-Flieger auf Twitter. «Ich habe so etwas noch nicht gesehen.»