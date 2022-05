Domino-Effekt der Uefa-Sanktionen : Ukraine-Club erbt russischen Champions-League-Platz

Weil russische Teams von sämtlichen Uefa-Wettbewerben ausgeschlossen wurden und Villarreal nächstes Jahr die Champions League verpassen wird, kommt ein ukrainischer Club zum Zug.

Stammgast: Schachtar Donezk war in den vergangenen Jahren meist in der Champions League anzutreffen.

Für viele mag es am Dienstagabend eine Randnotiz sein – für andere vielleicht so etwas wie das Karma des Fußballs: Weil Liverpool im Halbfinal der Champions League Villarreal eliminiert, erbt ausgerechnet Schachtar Donetsk den freigewordenen Platz in der Gruppenphase der Königsklasse 2022/23.