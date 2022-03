Luxemburg : Ukraine-Flüchtlinge müssen ihre Haustiere nicht zurücklassen

LUXEMBURG – Als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist haben viele Menschen in der Ukraine das Land sofort verlassen. Viele haben ihre Tiere mitgenommen, so wie Soli und Mary.

Soli, Mary und Husky «Ivar» haben Zuflucht in Niederkerschen gefunden. L'essentiel

Soli und Mary haben seit 2018 in einer Wohnung in der ostukrainischen Stadt Charkiw gelebt. Die beiden Medizinstudentinnen aus dem Iran haben kurz nach dem Beginn der russischen Invasion nicht nur die Stadt verlassen, sondern auch das Land – in Richtung Luxemburg. «Man kann sich das nicht vorstellen. Wir haben alles in der Ukraine gelassen und besitzen nichts mehr», sagt Soli. Dass sie «Ivar», ihren Hund, zurücklassen, habe aber zu keinem Zeitpunkt zur Debatte gestanden. Wir haben ihn vor drei Jahren in der Ukraine aufgenommen. Er ist uns sehr ans Herz gewachsen», sagt Mary, während sie Ivar streichelt.

Auch bei ihrer Ankunft im Großherzogtum sind sie nicht von ihrem Hund getrennt worden. Wie die beiden Studentinnen sind viele Menschen mit ihren Haustieren aus der Ukraine geflüchtet. «Es ist schwierig, die Tiere zu erfassen, die ins Großherzogtum gekommen sind», sagt Félix Wildschutz, Direktor der Veterinärverwaltung: «Aber es sind alle Arten dabei: Katzen, Hunde, Kaninchen und sogar Meerschweinchen». Die Einreisebestimmungen für die Tiere seien aufgrund der Umstände gelockert worden, erklärt Wildschutz. Normalerweise müsse das Tier gekennzeichnet sein, einen Pass haben und alle notwendigen Impfungen bekommen haben. Die Geflüchteten sollten daher ihr Tier zu einem Arzt bringen, so Wildschutz weiter.

«Die Solidarität ist wirklich groß»

Die gemeinnützigen Organisationen «Rana» (Refugees Are not Alone) und «Amiavy» haben beschlossen, sich die Kosten für den Tierarzt zu teilen. Viele luxemburgische Vereine haben Familien mit Tieren auch durch Spenden geholfen. In der Notunterkunft auf dem Kirchberg wurde sogar ein Raum für Tiere reserviert, in dem sich laut Felix Wildschutz derzeit etwa ein Dutzend Tiere befinden.

Seit dem 14. März haben die beiden Iranerinnen in einem kleinen Haus in Niederkerschen Zuflucht gefunden. «Uns ist es wichtig, dass die Menschen nicht von ihren Tieren getrennt werden. Auch andere Hilfsorganisation sehen das so. Die Solidarität ist wirklich groß», sagt Adela Fuentes von «Amiavy».