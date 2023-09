Ukraine: Hilfsprojekt will verletzte Kinderseelen stabilisieren

Tato heißt Vater und im «Tato Hub» der ostukrainischen Stadt Kramatorsk bemühen sich Freiwillige um das Wohl der in dem Kriegsgebiet gebliebenen Kinder. «Viele schlafen schlecht, sie haben übergroße Angst vor Dunkelheit oder fürchten laute Geräusche», sagt Natascha, die sich als «Fall-Managerin» bei dem Hilfsprojekt engagiert. Oft würden auch schon Auffälligkeiten im Verhalten festgestellt. Viele Kinder kämen aus Ortschaften, die Brennpunkte des Krieges seien. Ihre Familien haben sich vor den Kampfhandlungen in die Kleinstadt gerettet.

Durch den Krieg fehlt es den Kinder auch schnell an sozialen Kontakten. Schulen und Kindergärten sind geschlossen. Unterricht findet über das Internet statt. Freunde haben die Region oder das Land verlassen. Mehrfach am Tag ertönt Luftalarm. Beängstigend könnten auch die laut fahrenden Lastwagen, mitunter auch Panzer, sein.

Bachmut, die nach schweren Kämpfen zunächst an russische Truppen verlorene Stadt, liegt etwa 35 Kilometer Luftlinie entfernt und ist weiterhin umkämpft. In Kramatorsk selbst ertönt täglich mehrfach Luftalarm, wenn die Gefahr von Raketenangriffen besteht oder russische Militärflugzeuge ausgemacht werden.

Chef der Einrichtung ist ausgebildeter Kampfmittelräumer

An der Wand hinter ihr hängt auch ein Plakat, auf dem vor Minen gewarnt wird. Der Chef der Einrichtung ist ausgebildeter Kampfmittelräumer, wird erklärt, und nutzt die Fotoabbildungen, um die Kinder auf die Gefahr vorzubereiten. Auch einen anderen Hilfsdienst bietet der «Tato Hub» an: Wer Kramatorsk als zu belastend oder gefährlich empfindet, kann eine Evakuierungsfahrt in Anspruch nehmen. Dann wird die Familie kostenlos aus dem frontnahen Osten weiter in die Mitte oder den Westen der Ukraine gebracht.