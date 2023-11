Ukraine-Krieg: Deutschland stuft sexuelle Gewalt als Kriegsverbrechen ein

Die Verfolgung von im Ausland verübten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit soll in Deutschland verbessert werden.

Sexuelle Gewalt in Konfliktgebieten soll in Deutschland künftig als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafrechtlich verfolgt werden können. Mit dem Gesetzentwurf, den das Bundeskabinett am Mittwoch beschließen sollte, reagiert die Bundesregierung unter anderem auf Gräueltaten im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die entsprechende Änderung des Völkerstrafrechts sei «ein deutliches Zeichen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt», sagte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) der Nachrichtenagentur AFP.