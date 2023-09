Ukraine-Krieg: Funkspruch löste beinahe Eskalation zwischen Russland und Nato aus

via REUTERS

Ein fehlverstandener Funkspruch führte zu einer äußerst brenzligen Situation zwischen Russland und der Nato: Neue Details zeichnen ein genaueres Bild des Vorfalls, bei dem am 29. September 2022 ein russisches Su-27-Kampfflugzeug eine Rakete auf ein britisches Spionageflugzeug abfeuerte. Das Ganze ereignete sich über internationalen Gewässern südlich der von Russland annektierten Halbinsel Krim.

Zweideutiger Funkspruch von Bodenstation

Eine westliche Quelle berichtete der BBC, dass der Funkspruch in etwa lautete: «Sie haben das Ziel.» Diese zweideutige Formulierung wurde vom russischen Piloten als Erlaubnis zum Feuern interpretiert – und sorgt für Kritik aus dem westlichen Lager. Die lockere Sprache zeige ein hohes Mass an Unprofessionalität bei den Beteiligten, so die Quellen. Im Gegensatz dazu sollen Nato-Piloten eine sehr präzise Sprache verwenden, wenn es um Feuererlaubnis geht.