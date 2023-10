Ukraine-Krieg: Kiew setzt nun auch Atacms-Raketen ein

Der erste Einsatz von Atacms-Raketen wurde vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bestätigt. 20min

Die ukrainischen Streitkräfte haben gestern erstmals von den USA gelieferte Atacms-Raketen eingesetzt. Die Raketen wurden für Angriffe auf zwei Flugfelder in den von Russland besetzten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine eingesetzt. Die Raketen hätten sich als «sehr genau» erwiesen und «bewährt», sagte der ukrainische Präsident Wolodymyir Selenskyj am Dienstagabend in seiner täglichen Videobotschaft.

Nach ukrainischen Angaben wurden auf den Flugfeldern bei Berdjansk und Luhansk neun Helikopter, Munitionsdepots, Flugabwehrraketensysteme und Startbahnen beschädigt oder zerstört. Den Angaben zufolge wurden auch Dutzende russische Soldaten verletzt oder getötet. Die USA hatten am gleichen Tag bestätigt, dass sie der Ukraine Atacms-Raketen geliefert hatten.

Was sind Atacms-Raketen?

Die als Atacms (Army Tactical Missile System) bezeichneten Raketen wurden von den USA in den 1980er-Jahren entwickelt und kamen erstmals im Zweiten Golfkrieg von 1991 zum Einsatz. Später wurden sie im Kosovokrieg, im Irak und in Syrien eingesetzt. Die Boden-Boden-Raketen haben je nach Version eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern und können mit einer Vielzahl von Gefechtsköpfen bestückt werden. Der US-Hersteller Lockheed-Martin stellt laut Angaben der Washington Post pro Jahr rund 500 Stück her. Der Stückpreis beläuft sich auf rund 1,5 Millionen US-Dollar.

Die Raketen können unter anderem vom M142-Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystem Himars abgefeuert werden . Die Ukraine verfügt bereits über mehrere von den USA gelieferte Himars-Raketenwerfer, die sich mit ihrer Wendigkeit im Einsatz bewährt haben. Die Ukraine dürfte Atacms der Version M39 erhalten haben, mit einer Reichweite von rund 165 Kilometern. Mit der kürzeren Reichweite wollen die USA verhindern, dass die Ukraine mit den Raketen russisches Territorium treffen kann.

Die von den USA gelieferten Raketen sind mit einem Gefechtskopf mit Streumunition ausgerüstet. In einer bestimmten Höhe über dem Zielgebiet werden Hunderte sogenannter Bomblets ausgestoßen, die in einem kreisförmigen Gebiet mit einem Durchmesser von rund 200 Metern niedergehen. Damit sind sie weniger auf die Zerstörung härterer Ziele wie Bunker oder befestigte Ziele ausgelegt, sondern werden eher gegen weichere Ziele wie Lagerhäuser oder Lagerhallen eingesetzt. Streumunition ist international geächtet, unter anderem weil sie eine hohe Blindgängerquote hat.

Was bringen Atacms der Ukraine?

Die Atacms ermöglichen es der Ukraine, weiter entfernte Ziele zu treffen. Die Reichweite der bisher mit dem Himars-System abgefeuerten Raketen war auf 80 Kilometer beschränkt. Atacms können vom Boden aus in relativer Sicherheit abgefeuert werden – im Gegensatz zu den britischen Storm-Shadow-Marschflugkörpern oder ihren französischen Pendants Scalp. Diese werden von ukrainischen SU-24-Kampfjets abgefeuert, die einem deutlich größeren Risiko ausgesetzt sind, abgeschossen zu werden. Zudem ist der Start vom Boden aus logistisch einfacher und die operationellen Kosten sind tiefer.

Mit der Lieferung der Atacms verfügt die Ukraine nicht nur über ein neues Waffensystem, sondern auch über eine größere Menge an Raketen, was ihr mehr Flexibilität bei ihren Angriffen gibt. «Je mehr, desto besser für die Ukraine», sagte Frederik Mertens, strategischer Analyst am Den Haager Zentrum für strategische Studien, bei Newsweek. «Wenn genügend Raketen zur Verfügung stehen, kann man geplante Angriffe mit mehreren Abschussvorrichtungen gleichzeitig durchführen, um die russische Luftabwehr zu verwirren», fügte er hinzu. Atacms können zudem schneller eingesetzt werden, wenn ein Ziel erkannt wurde, und treffen dort schneller ein als Marschflugkörper.

Atacms, ein Game-Changer im Krieg gegen Russland?

Die Atacms sind wichtig für die Ukraine, werden aber das Kriegsgeschehen nicht auf den Kopf stellen. Franz-Stefan Gady vom britischen Internationalen Institut für Strategische Studien warnt in der Zeitschrift Foreign Policy davor, einzelne Waffensysteme als mögliche Game-Changer zu betrachten. Laut Gady verfügte die Ukraine bereits in der Vergangenheit über ähnliche Waffensysteme. Atacms haben keine wesentlichen zusätzlichen Fähigkeiten, auf die sich die russischen Streitkräfte einstellen müssten. Zudem sei es sehr schwer, ohne Luftüberlegenheit die Infrastruktur des Gegners hinter der Frontlinie zu zerstören. Um mögliche Ziele auszumachen, brauche es zudem gute Überwachungs- und Aufklärungsmöglichkeiten, woran es der Ukraine vielfach mangle.

Schließlich weist Gady darauf hin, dass mit der Bezeichnung Game-Changer Erwartungen geweckt werden, die sich oft nicht erfüllen. Das kann sowohl bei der Ukraine als auch bei den Alliierten Enttäuschung hinterlassen. Und Enttäuschung kann schnell zu Unstimmigkeiten führen. So wurde vonseiten der Ukraine bereits mehrfach der Vorwurf laut, dass Waffen nicht schnell genug oder nicht in ausreichender Zahl geliefert wurden, was Kiew wiederum den Vorwurf der «Undankbarkeit» einbrachte.

Gady rät deshalb, die Ukraine weiterhin mit modernen Waffen zu versorgen. Man müsse sich aber gleichzeitig klarmachen, was mit einzelnen Systemen erreicht werden kann, und was nicht, und sich auf einen wohl langen Krieg einstellen.