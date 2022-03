Russische Invasion : Ukraine kündigt Beschlagnahmung von russischem Eigentum im Land an

Als Reaktion auf den Rückzug diverser europäischen Firmen aus Russland hat der Kreml gestern angekündigt, ausländische Firmen zu verstaatlichen. Nun hat Selenski ein Gesetz unterzeichnet, das die Beschlagnahmung russischer Besitztümer erlaubt.

Keine Vergütung erwartbar

Einen Tag zuvor hatte Russland angekündigt, die Produktionsstätten und Filialen von ausländischen Firmen , die sich an den Sanktionen beteiligen oder ihren Betrieb in Russland selbstständig einstellten, zu verstaatlichen. Damit reagiert der Kreml auf die scharfen Sanktionen aus Europa und anderen Ländern .

Russen fürchten um ihr Geld

Durch das Einfrieren von Geldern im Ausland, der Beschlagnahmung von Besitztümern und dem Handelsstopp fürchten derzeit viele russische Superreiche um ihr Vermögen. Der Rubel befindet sich praktisch im freien Fall, in den nächsten Wochen dürfte die russische Wirtschaft noch stärker unter den Sanktionen leiden. Diverse russische Oligarchen und Superreiche wollen ihr Vermögen nun in Dubai in Sicherheit bringen.