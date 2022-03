Djokovic schrieb Nachricht : Ukraine-Tennisprofi meldet sich aus dem Krieg und fordert von Federer und Nadal Hilfe

Sergej Stachowski verteidigt derzeit sein Heimatland Ukraine. Er ist für den Kampf bereit und verrät, dass Tennis-Star Novak Djokovic ihn unterstützt. Zu Roger Federer und Rafael Nadal suchte er auch den Kontakt – vergeblich.

Der Krieg in der Ukraine macht auch vor Berühmtheiten nicht halt. Einige ukrainische Sportler haben sich bereit erklärt, gegen den russischen Eindringling aktiv vorzugehen. Die ehemaligen Box-Stars Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir zum Beispiel oder der Schwergewichtsweltmeister Oleksandr Usyk . Auch Sergej Stachowski, Bezwinger von Roger Federer in Wimbledon 2013, ist in die Ukraine gereist. Der 36-Jährige hat sich in die Reservistenliste eintragen lassen. Er habe zwar keine militärische Erfahrung, doch das hindere ihn nicht daran zu kämpfen, sagte er zuletzt zu Sky News.