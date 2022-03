Russischer Turner trug «Z» : Ukraine-Turner meldet sich zu Eklat um Kriegssymbol – «das Gute wird siegen»

Der russische Turner Iwan Kuliak sorgte für großes Entsetzen, als er mit dem «Z» auf der Brust die Unterstützung für Putins Krieg ausdrückte. Nun äußert sich sein ukrainischer Kontrahent Ilja Kowtun zum Skandal.

Kuliak hatte bei der Siegerehrung für die Entscheidung am Barren auf seinem Trikot anstelle des Wappens ein «Z» als Zeichen der Unterstützung für den Krieg Russlands in der Ukraine getragen. Der 18-jährige Kotwun schildert nun, wie er das Geschehene erlebt hatte: «Es war nicht einfach, mit den Russen zu konkurrieren, aber in diesem Moment waren wir alle davon überzeugt, dass der Sport aus der Politik heraus ist.»

Ukrainer bemerkten «Z»-Emblem zunächst gar nicht

Angesprochen darauf, was für eine Botschaft Kotwun bezüglich der Hoffnungen und Erwartungen für den Frieden in seinem Heimatland mitteilen könne, antwortet der Ukrainer mit einem Friedensappell und meint: «Das Gute und die Gerechtigkeit werden definitiv über das Böse und den Wahnsinn siegen.»

«Die Wahrheit ist auf unserer Seite»

Kotwun weiter: «Gott ist mit uns und die Wahrheit ist auf unserer Seite. Die ganze Welt sieht und weiß alles, deshalb hoffe und glaube ich, dass das russische Volk in der Lage sein wird, mutig die Augen zu öffnen und für seine Freiheit und Wahrheit zu kämpfen, uns zu unterstützen und es wird keinen Krieg geben.» Der Ukrainer fordert, dass nun alle zusammenhalten müssen und dass man so Wladimir Putin beweisen werde, «dass man sich in der modernen Welt nicht so verhalten kann».