WM-Traum geplatzt : Ukraine unterliegt Wales im Playoff-Final

Im zweiten Pflichtspiel nach Kriegsausbruch scheitern die Ukrainer an Wales. Die Briten buchen den letzten europäischen WM-Platz und sind erstmals seit 64 Jahren wieder an einer Endrunde dabei.

Die Ukraine hat die Fußball-Weltmeisterschaft durch eine unglückliche Niederlage verpasst. Ausgerechnet durch ein Eigentor verlor das Team von Trainer Oleksandr Petrakow am Sonntag in Cardiff den Playoff-Final gegen Wales mit 0:1 (0:1). Andrij Jarmolenko köpfte in der 34. Minute einen Freistoß von Wales-Kapitän Gareth Bale ins eigene Tor und zerstörte damit den Traum von der zweiten WM-Teilnahme nach 2006.