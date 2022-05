Nach Sieg: Ukraine will den Eurovision Song Contest 2023 im eigenen Land ausrichten

1 / 8 Der Eurovision Song Contest 2023 soll nach dem Sieg von Kalush Orchestra in der Ukraine stattfinden. REUTERS Das schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in der Nacht zum Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram. IMAGO/ZUMA Press Eine Entscheidung gibt es dazu noch nicht. Die Anforderungen und Zuständigkeiten bezüglich des Austragungsortes werden erst in den kommenden Wochen und Monaten mit dem Gastgeberland besprochen, gibt ESC-Chef Martin Österdahl zu verstehen. imago images/TT

Nach dem Sieg der Ukraine beim Eurovision Song Contest (ESC) will der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski die größte Musikshow der Welt dann auch in seinem Land veranstalten. «Im nächsten Jahr empfängt die Ukraine den Eurovision! Zum dritten Mal in unserer Geschichte», schrieb das ukrainische Staatsoberhaupt in der Nacht zum Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram.

Sein Land hatte den ESC bereits in den Jahren 2004 und 2016 gewonnen. Das Kalush Orchestra holte am Samstagabend im italienischen Turin mit 631 Punkten erneut den ersten Platz – vor Großbritannien und Spanien. Der Sieg stellt die Veranstaltenden nun jedoch vor eine Herausforderung: Kann die Ukraine wirklich die nächste Show austragen? Nach den Regeln des ESC müsste der Sieger eines jeden Jahres der Gastgeber für die Show im nächsten Jahr sein. 2021 gewann der italienische Beitrag Måneskin mit «Zitti e buoni» – weshalb 2022 der ESC in Turin stattfand.

ESC-Chef über den Austragungsort 2023

Momentan könnte die Ukraine allerdings keinen solchen Wettbewerb ausrichten, weil in dem Land Kriegsrecht herrscht. Damit sind keine Großveranstaltungen erlaubt. Ein Ende des Krieges ist aktuell nicht in Sicht. Gemäß ESC-Chef Martin Österdahl werden die Anforderungen und Zuständigkeiten bezüglich des Austragungsortes erst in den kommenden Wochen und Monaten mit dem Gastgeberland – in diesem Fall die Ukraine – besprochen.

Die diesjährige Auflage des größten Musikwettbewerbs der Welt war so politisch aufgeladen wie lange nicht mehr. Die ukrainischen Musiker forderten am Ende ihres viel umjubelten Auftritts zur Unterstützung auf. Sänger Oleh Psjuk sagte auf der Bühne: «I ask all of you: Please help Ukraine, Mariupol, help Asov stal – right now» (zu Deutsch: «Ich bitte euch alle: Helft der Ukraine, Mariupol und den Menschen im Asow-Stahlwerk»). Auch andere Musikerinnen und Musiker zeigten sich in der Show mit kleineren Gesten solidarisch mit der Ukraine.

Gewinner ziehen in den Krieg

Nach der Show rief der Rapper zudem zur Hilfe für die Kämpfer im Asow-Stahlwerk in Mariupol im Südosten des Landes auf: «Wir brauchen Hilfe, um diese Menschen freizubekommen.» Dass sie in Turin starten durften, erfuhren die Mitglieder des Kalush Orchestra erst wenige Tage vor dem russischen Angriff auf ihr Heimatland. Für den ESC bekam die Gruppe eine Ausnahmegenehmigung.