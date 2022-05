Invasion der Ukraine: Ukrainer auf Krim-Halbinsel werden zum Blutspenden gezwungen

Auf der von russischen Truppen besetzten Halbinsel Krim werden die Bewohnerinnen und Bewohner offenbar reihenweise dazu gezwungen, Blut zur Versorgung verwundeter russischer Soldaten zu spenden. Dies berichtet die ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Lyudmila Denisowa auf ihrem Telegram-Account . «Ich erhalte ständig Informationen über eine große Anzahl verwundeter russischer Soldaten in den Krankenhäusern der besetzten Halbinsel», schreibt Denisowa. Die Gesundheitsinstitute würden nicht mehr nachkommen, es bestehe ein gravierender Mangel an Spendenblut für die verwundeten Streitkräfte.

40 Soldaten pro Krankenzimmer

Aufgrund dieser Tatsache läuft auf der Krim laut Denisowa derzeit eine großangelegte Blutspende-Aktion. Der Leiter des Krankenhauses in Simferopol, der Hauptstadt der Halbinsel, fordert in einer Sonderanweisung, dass die Blutbestände aller Blutgruppen temporär stark ausgebaut werden und die Bereitstellung von kostenloser medizinischer Versorgung für die Bevölkerung vorübergehend eingestellt wird. Laut Denisowa ist auch das Militärkrankenhaus in Sewastopol hoffnungslos überfüllt, teils würden sich bis zu 40 verwundete Soldaten eine Station teilen.