Nahe Kiew : Ukrainer richten gefangene russische Soldaten auf Straße hin

Vor wenigen Tagen gingen die Bilder vom Massaker von Butscha um die Welt. Russische Soldaten töteten ukrainische Zivilisten. Nun zeigt ein Video, wie Ukrainer russische Soldaten hinrichten.

Das Video zeigt die Gräueltaten der ukrainischen Soldaten. Aus nächster Nähe schiesst ein Mann einem noch lebenden russischen Soldaten in den Kopf.

Am Montag wurde auf Telegram ein Video veröffentlicht, das Ukrainer zeigen soll, wie sie jubelnd vor toten russischen Soldaten stehen. Zuvor sollen sie diese auf einer Landstrasse außerhalb eines Dorfes westlich von Kiew hingerichtet haben. Die «New York Times» hat das Video als echt bestätigt.

«Er ist noch am Leben. Filmt diese Diebe und Mörder. Seht, er lebt noch. Er keucht», sagt ein Mann, während ein russischer Soldat mit einer über den Kopf gezogenen Jacke zu sehen ist, der offenbar verwundet ist und noch atmet. Dann ist im Video zu sehen, wie ein ukrainischer Soldat zu dem Mann läuft und zwei Schüsse abfeuert.

Mindestens drei weitere offensichtlich russische Soldaten, darunter einer mit einer blutenden Wunde am Kopf, dem die Hände auf dem Rücken gefesselt sind, sind tot in der Nähe des Opfers zu sehen. Alle tragen Tarnkleidung, drei von ihnen haben weiße Armbinden, die üblicherweise von russischen Soldaten getragen werden. Die Ausrüstung ist um sie herum verstreut, in der Nähe der Köpfe der Männer sind Blutlachen zu sehen.