Mariupol: Ukrainer warnen nach Bombardierung von Stahlwerk vor Naturkatastrophe 

Das Stahlwerk Azovstal in Mariupol war seit Mitte März heftig umkämpft. Die russische Armee bombardierte die über zehn Quadratkilometer große Anlage während mehrerer Wochen stark – zuletzt offenbar mit hochgiftigen Phosphorbomben. In der Nacht auf Dienstag mussten sich die letzten ukrainischen Kämpfer ergeben. Nun warnen ukrainische Verantwortliche, dass giftige Flüssigkeiten ins nahegelegene Asowsche Meer und von dort sogar bis ins Mittelmeer gelangen könnten.

Bürgermeister von Mariupol ruft Vereinte Nationen um Hilfe

Rund um die südukrainische Stadt Mariupol haben sich einige der heftigsten Gefechte des Krieges ereignet, seit Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert ist. In den vergangenen Wochen häuften sich Meldungen über die prekäre Lage in der Stadt, in der zwischenzeitlich das Trinkwasser komplett auszugehen drohte. Gemäß unbestätigten Meldungen wurden in den Kämpfen seit Mitte März 95 Prozent der Stadt zerstört.